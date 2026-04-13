‘ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಾಗಲಿ’

ಸಾಗರ: ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಾದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮ.ಸ.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಯಡಜಿಗಳಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಯಾನ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದಿನವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವರ್ತಮಾನದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆ, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಧನೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಯಡಜಿಗಳಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಹಾದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಮಾವಿನಕುಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಕೇಶ್ ದೊಂಬೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಎಚ್.ಕೆ. ಪರಮಾತ್ಮ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕರ್ಕಿಕೊಪ್ಪ, ಎಂ.ಜಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂಕಳಲೆ, ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಮಾಳೆದಿಂಬ, ಮಾ.ವೆಂ.ಸ. ಪ್ರಸಾದ್, ಸಂತೋಷ್ ಸೆಟ್ಟಿಸರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಶೃತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಬಿ.ಜಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>