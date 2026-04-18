ಹೊಂಗಿರಣ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಸಾಗರ: ಸಮೀಪದ ಅಮಟೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಗಿರಣ ಶಾಲೆಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ 87 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 59 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂರ್ವಿ ಯು. ಶೇ 93.8, ಪಾರ್ವತಿ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಶೇ 92.2, ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಂ. ಕುಂಚೂರ್ ಶೇ 90.8, ಆರುಷಿ ಬಿ.ವೈ. ಶೇ 90.6, ಅಘಿಲ್ ಬಿ. ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೇಶ್ ಆರ್.ಜಿ. ಶೇ 90.4, ಅವನಿ ಎಂ.ಎ. ಶೇ 90.2 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260418-42-229767525