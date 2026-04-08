‘ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಅರಿವಿರಲಿ’

ಸಾಗರ: 'ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಚಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ' ಎಂದು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಿಗಂದೂರೇಶ್ವರಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸಾಗರ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಂತರ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್–ಟೆನ್ನಿಕಾಯ್ಟ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ನಿಯಮಗಳ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಂಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ–20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕಾವ್ಯ ವಿ. ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಜನ್ಮತಃ ಅಂಧತ್ವ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂಧತ್ವದ ನಡುವೆಯೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಛಲ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಅಂಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಕಾವ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳು ಮಳೆ, ಚಳಿ, ಗಾಳಿಯಂತಹ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತ್ಯಾಗ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಧ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಗಂದೂರೇಶ್ವರಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿಳಿಗಲ್ಲೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಖಾಲಿದ್ ಖಾನ್, ಮಮತಾ, ಕೆ. ವಿನಯ, ವಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ರೇವತಿ ಹೆಗಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 24 ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-42-1459009699</p>