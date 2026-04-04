‘ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಡುಗೆ ಮುಖ್ಯ’

ಸಾಗರ: ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಎಂ. ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಗುರುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಎಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವಿಕೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೌಶಲವೂ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ್, ಗಜೇಂದ್ರ, ಯಮನೂರಪ್ಪ, ರಮೇಶ್ ಎನ್.ಕೆ. ಶಂಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ, ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಉಮೇಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗಣಪತಿ ಎಚ್.ಬಿ. ವಂದಿಸಿದರು. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಜಿ.ಆರ್. ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>