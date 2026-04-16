ದಲಿತರ ಬೆಳಕು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ: ಚೇಗುಂಟಿ

ಸೈದಾಪುರ: 'ದಲಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನವಿಡಿ ಹೋರಾಡಿ ಸಮಾನತೆಯ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು' ಎಂದು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚೇಗುಂಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೇಶಭಕ್ತರು, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಶೋಷಿತ, ಪೀಡಿತ ದಲಿತ ಜನಾಂಗದ ಜನರ ದನಿಯಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸ್ವತಃ ಅವಮಾನ, ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಕಷ್ಟ–ಕಾಪ೯ಣ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದರೂ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ದೂರಲಿಲ್ಲ, ದೂರವಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ವೆಂಕಟರಾಮ್ಲು, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕೂಡ್ಲೂರು, ಆಜಪ್ಪ, ಮಲ್ಲು ಸಂಗವರ, ರವಿಕುಮಾರ ಕಡೇಚೂರು, ಶರಣು ಕಲಾಲ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲಾಲ್, ವಿಜಯ ಕಂದಳ್ಳಿ, ಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ, ಆಂಜನೇಯ ಸೈದಾಪುರ, ಸಾಬಣ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಸೈದಾಪುರ, ಶಿವರಾಜ ಗೊಂದೆಡಗಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>