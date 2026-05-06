‘ಜ್ಞಾನ ಕದಿಯಲಾಗದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು’

ಸೈದಾಪುರ: 'ಶ್ರಮದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ದೋಚಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕದಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಬಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಿತಾಮಹ ಡಾ.ಎಸ್.ಆರ್.ರಂಗನಾಥ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ವಯಂ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಲಿಂಗಣ್ಣಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಷಾ, ಕಲಿಕಾ ಪ್ರೇರಕರಾದ ವೇಕಟೇಶ ಕಾವಲಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕರವಸೂಲಿಗಾರ ಮರೆಪ್ಪ ಮಕ್ತಲ್, ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾವಲಿ, ಮರೆಪ್ಪ ಮಕ್ತಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>