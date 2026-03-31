‘ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ’

ಸೈದಾಪುರ: 'ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದು, ಸೇವಾಭಾವನೆ ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಕಿಶನ್ ರಾಠೋಡ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಜೀವನ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಭೀಮಣ್ಣ ವಡವಟ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾಭಾವನೆ, ನಾಯಕತ್ವ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮಹತ್ತರ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಬಿರದಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಲಿ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸದಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಜ್ಞಾ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳಕರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಳೆದ ಏಳು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೆರವು, ಏಡ್ಸ್ ಕುರಿತ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಂಕಪ್ಪ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶ್ವೇತಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುರಿ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಸಗರ್, ಮಂಜುನಾಥ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ವೀರಮ್ಮ, ಬನ್ನಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-30-665387343</p>