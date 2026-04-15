‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತ್ಯಾಗ ಮರೆಯದಿರಿ’

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ: 'ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಅರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರುಕಿಯಾಬೇಗಂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಪ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಇಂದಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕವೇ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಲು ಮುಂದಾ ಗಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಿರ್ಲೆ ಮಹೇಶ್, ಶಿರಸ್ತೇದ್ದಾರ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ದಲಿತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾದ ಕಂಠಿಕುಮಾರ್, ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರು, ಮೂರ್ತಿ, ಪುರಿಗೋವಿಂದ, ಭೇರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಭಾಕರ್, ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು ಮೀನು ಶಿವು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>