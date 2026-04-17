ಸಮೀರವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಸಮೀಪದ ಸಮೀರವಾಡಿಯ ಕೆ.ಜೆ.ಸೊಮೈಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಫಲಿತಾಂಶ ಸತತ 16ನೇ ವರ್ಷ ಶೇ 100 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತ 76 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೀತಮ ನೇಸೂರ, ರೋಹಿಣಿ ನಾವಿ (ತಲಾ ಶೇ 96.6) ಪ್ರಥಮ, ಆದರ್ಶ ಸಿಂಗ (ಶೇ 93.6) ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಚೇತನ ಅಥಣಿ (ಶೇ 93.2) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಠಪತಿ (ಶೇ 91), ಓಂಕಾರ ಲೋಕನ್ನವರ (ಶೇ 90.4) ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿ.ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260417-19-821433377