‘ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸಹಕಾರಿ’

<p>ಸಂಡೂರು: ‘ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿ’ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಐ.ಆರ್. ಅಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಶವಂತನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಡೋಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಲ್ಡೋಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಮಧುಸೂದನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು 437 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿತರಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಕೆ. ರಮೇಶ್, ವೆಂಕಟರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ವೆಂಕಟಾಚಾರ್, ರಾಮ್ಬಾಬು, ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಡೇವಿಡ್, ಮೇಜರ್ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ, ರವಿ ಬಿಸಗುಪ್ಪಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-25-156305236</p>