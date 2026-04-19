‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಹೋರಾಟ ಮಹತ್ವದ್ದು’

ಸಂಕೇಶ್ವರ: 'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದುದು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶೀತಲ ಮಠಪತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಬಿ.ಎಸ್. ದಾದುಗೊಳ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿಕಂದರ್ ಸನದಿ, ರಾಜು ಹಿಂಗ್ಲಜೆ, ಸದಾಶಿವ ಜಾಡರ, ಮಾರುತಿ ಸಾವರತ್ಕರ, ಶಿವಾನಂದ ಆಲುರೆ, ವಿಶಾಲ ಒಡ್ಡಗೊಳ ಕಿರಣ ಬಡಿಗೇರ, ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಗಯಿಗೊಳ, ಪ್ರದೀಪ ಸಂಕಪಗೊಳ, ಧೀರಜ ಕಾವಳಿಕಟ್ಟಿ, ಚೇತನ ಒಡ್ಡಗೊಳ, ಪ್ರತಾಪ ನಾಗಯಿಗೊಳ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ವಡ್ಡಗೊಳ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>