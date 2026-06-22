2 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದ ಸಂಕೇತ್, ಈಗ ಇಸ್ರೋದ ವಿಜ್ಞಾನಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಕೇತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದ ಸಂಕೇತ್, ಈಗ ಇಸ್ರೋದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ನ ದಿವಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಕೇತ್ ಕುಮಾರ್, 2021ರಲ್ಲಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅನೇಕರು ಓದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಡದ ಸಂಕೇತ್ ತಯಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಅದರಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ಸೇರದೆ ಸಂಕೇತ್, ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ’ಯಲ್ಲಿ (ಐಐಎಸ್ಟಿ) ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p><p>ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಡೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಕೇತ್ ಮಾತ್ರ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಶಿನ್ರಾ ಇಂಕ್ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p><p>ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಐಐಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8.2 ಸಿಜಿಪಿಎ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಬಳಿಕ ಇಸ್ರೋದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಇದೀಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಸ್ರೋದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಂಕೇತ್ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಕೇತ್, ‘ನನ್ನ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕುಟುಂಬವು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವೇ ಕಾರಣ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನೇಕರು ಓದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತ್ರ ಓದು ಎಂದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾನು ಇಸ್ರೋಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ಪೋಷಕರಾದ ಸುನೀತಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಹರ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಗನ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪೋಷಕರು, ‘ಅವನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅವನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಅವರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು. ಆಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಂಕೇತ್ ಅವರ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಅಸೀಮ್ ದುಬೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ ಸಂಕೇತ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅವನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಆಧಾರ :</strong> ಎನ್ಡಿ ಟಿವಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>