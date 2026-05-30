ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ

<p>ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು: ‘ಶಾಲಾ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಲಿ ಕಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಲ್ಲೇಪುರೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿವೆ. ಶಿಬಿರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿವಾಕರ್ ಅವರ ಶ್ರಮ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಇಒ ಎಲ್.ಜಯಪ್ಪ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೃಶ್ಯಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶಾರದಾ, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಯು.ಸಿದ್ದೇಶಿ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್, ಸಂತೋಷ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಚ್.ಎನ್.ರವಿ, ರಾಮಪ್ಪ, ಗಿರೀಶ್, ನವೀನ್, ಸುಭಾಷ್, ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಮಲ್ಲೇಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಹಮದ್ ವಿನೂಸ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-43-1732329884</p>