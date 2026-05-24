ಭಾನುವಾರ, 24 ಮೇ 2026
ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲಾ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ

ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ 35 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ
ಕೆ.ಎಸ್.ವೀರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್
Published : 24 ಮೇ 2026, 0:20 IST
Last Updated : 24 ಮೇ 2026, 2:02 IST
ವರ್ಲಿ ಕಲೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು' ಸಾರುವ ಕಥನ. ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಗೋಡೆಗಳೂ ಈಗ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿವೆ. ಶಾಲಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜತೆ ಗೋಡೆಗಳು ಮಾತಾಡುತ್ತವೆ
ಎಚ್.ಎನ್.ರವಿ., ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ
