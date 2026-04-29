ನ್ಯೂ ಮೆಕಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಸರ್ಜಾಪುರ (ಆನೇಕಲ್) : ಸರ್ಜಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಕಾಡುಅಗ್ರಹಾರದ ನ್ಯೂ ಮೆಕಾಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವೇದಿಕಾ 98.5 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮೊದಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಮರೆ ಜಯಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 125 ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಲೆಯ 81 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕಾಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ರೇಖಾ, ಬಾಲಾಜಿ, ಶ್ವೇತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ರಜನಿ, ವೀಣಾ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-15-154654129</p>