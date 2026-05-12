ಬೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ: ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ‘ಬೆಂಕಿ ರಹಿತ ಅಡುಗೆ’ ಸಂಭ್ರಮ

ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ಬೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಬೆಂಕಿ ರಹಿತ ಅಡುಗೆ' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಂದು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬಳಸದೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ತಿಂಡಿ- ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಲಾಡ್ಗಳು, ವಿವಿಧ ಪಾನಕಗಳು ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲ ನಡುವೆಯೂ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಖಾದ್ಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದವು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಕೌಶಲ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುಳಾಬಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಿಲ್ಪಾ, ರಂಜಿತಾ, ರಮೇಶ್ , ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>