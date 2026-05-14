ಗಮನ ಸೆಳೆದ ‘ಹಳ್ಳಿ ಸಂತೆ’

ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ಕ್ಯಾಸಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಹಳ್ಳಿ ಸಂತೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತೆರೆದಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂತೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಿದ ದೃಶ್ಯವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಿತ್ತು.</p>.<p>40 ದಿನ ಅವಧಿಯ ಶಿಬಿರವು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಯಿತು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭೈರನಹಳ್ಳಿಯ ಉಮಾ, ಗೌತಮಿ, ಯದುನಂದನ್, ಭುವನ್ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ದಾನಿಗಳಾದ ದೇವರಾಜ್ ಡಿ. ಮಡಿವಾಳ್, ಪಿ.ಡಿ.ಒ ರಂಗನಾಥ್, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಸುಗಮಗಾರರಾದ ನೀಲಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್, ಕೆ.ಪಿ. ಹಾಲೇಶ್, ನಾಗರಾಜ್, ಕಾಂತರಾಜ್, ಜಗದೀಶ್, ಸ್ವಚ್ಛವಾಹಿನಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>