ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ: 'ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಆಡುತ್ತಾ ನಲಿಯುತ್ತಾ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ವಿನಯ್ ಜಿ.ಕೆ. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಡೆದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಎಚ್.ಎಸ್. ನೇತ್ರಾ, ಭೂದೇವಿ ಎಸ್. ಸಾಲಿಮಠ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಾದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಚ್. ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಕೆ.ಎನ್. ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಕೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವ, ಆಟ-ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಕಲಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎ. ಕುಮಾರ್ ಎಸ್., ಭೂದೇವಿ ಎಸ್. ಸಾಲಿಮಠ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪೋಷಕರು ಶಿಬಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>