ಶಾಲೆಯತ್ತ ‘ಸಂಭ್ರಮದ ಹೆಜ್ಜೆ’ ಹಾಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

<p>ಸೇಡಂ: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಕಳೆದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಿ, ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪ ಎರಚಿ, ಕೈಗೆ ಹೂ ನೀಡುವ ಮೂಲ ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ, ನಲಿಯುತ್ತ, ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮವೂ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಡಾ(ಎಂ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಉಚಿತ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಡಾ(ಎಂ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾರುತಿ ಹುಜರಾತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಮುರುಳಿಧರರೆಡ್ಡಿ, ಉಮಕಾಂತ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ರಮೇಶ ಕಡಗಂಚಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಪರಮಾ, ಉಮಾಕಾಂತ, ಕೌಸರ್ ಬೇಗಮ್, ಜ್ಯೋತಿ, ಕೋಕಿಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸತ್ಕಾರ</p>.<p>ಸೇಡಂ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸತ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನೋಟ್ಬುಕ್ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ವಿನೂತನಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಕೋಲ್ಕುಂದಾ ಅವರು ತಂದೆ ಡಾ.ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ (₹ 2,500), ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮುಸ್ಕಾನ್ (₹1,500), ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಫ್ರಿಲ್ (₹1,000) ಹಾಗೂ ಆರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹500 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣಪ್ರೇಮಿ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ಪಂತಲು ಅವರ ತಂದೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 6 ನೋಟ್ ಬುಕ್ಗಳಂತೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ₹32 ಸಾವಿರ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ನರಸಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರಿಗೆ ₹2ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮುಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಸಾವಿರ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭಧಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಮಲ್ಕಾಪಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಅಶೋಕರೆಡ್ಡಿ ಚಿಲುಮೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ಪಂತಲು, ಬಸರಡ್ಡಿ ದೇಸಾಯಿ, ನರಸಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ ಪತ್ತಿ, ದೇವರಾಜ ಕೋರಿ, ಪ್ರಭುಲಿಂಗ, ಮೇಘಶ್ರೀ ಇದ್ದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ಪ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಮೊಗಲಪ್ಪ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260602-31-418727739</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>