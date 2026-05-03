‘ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಹೃದಯವಂತರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ’

ಶಹಾಬಾದ್: 'ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವರು, ದಮನಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಅರಿವೋತ್ಸವ ಜ್ಞಾನೋತ್ಸವದ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ' ಎಂದು ಬೈಲೂರು ನಿಷ್ಕಲ ಮಂಟಪದ ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ 4 ದಶಕಗಳ ಜನಾಂದೋಲನ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಭಾವನೆ, ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೈರಿಯಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎಂಬ ಕೀಳುತನದ ಮನೋಭಾವ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು. ಇಂದಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯವಂತರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಡಿ.ಜಿ ಸಾಗರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ, ಶಹಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 80ರ ದಶಕದ ನಂತರ ನಡೆದುಬಂದ ದಲಿತ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗೆ, ಬಿ.ಸಿ. ವಾಲಿ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ, ನಾಗರಾಜ ಸಿಂಗೆ, ಕೆ.ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸುರೇಶ ಬಾಬಲಾದ, ಮಹದೇವ ತರನಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಧರ ಗಾಯಕ್ವಾಡ, ಸುರೇಶ್ ಹಾದಿಮನಿ, ಎಸ್.ಪಿ. ಸೋಗಳದ್, ಶಿವಪುತ್ರ ಜವಳಿ, ಅಂಬಣ್ಣ ಜೀವನಗಿ, ಎಚ್.ಶಂಕರ, ಡಿ.ಡಿ. ಓಣಿ, ನಾಗರಾಜ ಹಿರೇಮಠ, ಗೋಪಾಲ್ ಸಿಂಗೆ, ರಾಜೇಶ ಯನಗುಂಟಿಕರ್, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಈಶ್ವರ ಸಂಕನೂರು, ಸಾಬಮ್ಮ ಕಾಳಗಿ, ಪಿ.ಐ. ಪರಶುರಾಮ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಹದೇವ ತರನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ದನೇಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕರ್ಮಿಕ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜೈ ಭೀಮ್ ರಸ್ತಾಪುರ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>