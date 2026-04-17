‘ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಶಹಾಬಾದ್: 'ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಪತ್ರಿಕೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ಹೊರತಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ರಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಭಂಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಸಿರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವು, ಪುಸ್ತಕ ಓದುಗರ ಬಳಗ ಭಂಕೂರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವ ಜ್ಞಾನದಿನವಾದ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಶಂಕರವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಧನ್ನಾ, ಸುರೇಶ ಮೆಂಗನ್, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುಸ್ತಾರಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕಂದಗೋಳ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಡಿವಾಳ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗಿರಿಸಿರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನೀಲ ಮೈನಾಳಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ನಿಂಗಣ್ಣ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ನಾಗರಾಜ ಧನ್ನಾ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಜ್ಜನ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಭರತ ಧನ್ನಾ, ಶಿವಯೋಗಿ ಬಣ್ಣಕಾರ, ಶಂಕರ ಜಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಗಿರಿಸಿರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರಗಲಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಹಣಮಂತ ಕುಮಾಬರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶಶಿಕಾಂತ ಮಡಿವಾಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸುನೀಲ ಭಂಕೂರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>