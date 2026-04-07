‘ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಸ್ತ್ರ’

ಶಹಾಪುರ: 'ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಕಾನೂನು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯೋಜಕಿ(ಎಪಿಪಿ) ದಿವ್ಯಾರಾಣಿ ನಾಯಕ ಸುರಪುರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಡಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಿಡಿಪಿಒ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಗಲ್ಲವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಚಿವುಟವುದು. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತುಟಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವುದು. ಮೈ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವುದು ಪೋಕ್ಸೊ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ಕಕ್ಕುಲತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಪೋಕ್ಸೊ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಗೆರೆಯಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಗುವನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗುವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದು ನೋಡಬೇಕು. ಆಶ್ಲೀಲವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ದೂರ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಹಾಪುರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ ಐ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ನಾಯಕ, ಪ್ಯಾನಲ್ ವಕೀಲೆ ಆಯಿಷ್ ಪರ್ವಿನ್ ಜಮಖಂಡಿ, ರೈತ ವಮುಖಂಡ ಶರಣರಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರ, ಮಹೇಶ ಸಾಹುಕಾರ, ಶರಣಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ, ರವಿಕುಮಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>