ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ಸರ್ವರು ಸಮಾನರು: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ಸರ್ವರು ಸರಿ ಸಮಾನರು, ಮೇಲು, ಕೀಳು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮೃದ್ಧ ನಾಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಎಂದುಗೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೇಲು, ಕೀಳು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಂದ ಇತರರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳು ಬಹುದಿನ ನಡೆಯಲಾರವು. ಶಿಕ್ಷಣವಂತರು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಕಾಲವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಭಾವನೆಗಳು, ಇತರರಿಗೆ ಪರೋಪಕಾರದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು. ಯುವಕರು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸದೃಢ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿರಗಣ್ಣವರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕರೆಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮಹೇಶ ತಳವಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಸುರೇಶ ದೇವಸೂರ, ಹರಿಶ ಕರ್ಜಗಿ, ಸಂಜೀವ ರಾಯಣ್ಣವರ, ಮಂಜು ಬೆನಕಣ್ಣವರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.