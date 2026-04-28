ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿಚಾರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯ

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: 'ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿಚಾರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಟಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಂಗಳೂರ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ರಾಜ್ಯ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೋಶ ವತಿಯಿಂದ 'ಗಾಂಧೀಜಿ ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು, ನಾಳೆ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಒಂದು ದಿನದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ ಸಂಘಟಕಿ ಅಬೀದಾ ಬೇಗಂ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ, ತಾಯಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಚನ, ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಾದ ಅವಮಾನ, ಸತ್ಯ ಹಾಗು ಅಹಿಂಸೆ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ, ಹಳಿಯಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೈ.ಐ. ಚವ್ಹಾಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೋಶದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಮಂತಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎ.ಸಿ.ವಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾ.ಆನಂದ ಇಂದೂರ, ಪ್ರೊ ಡಿ.ಎಸ್. ಭಟ್, ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಎಸ್. ಸೊಗಲದ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಮೇಘ ಚಲವಾದಿ, ಅಂಬಿಳಿ ಪಿಳ್ಳೆ, ಮುತ್ತು ಸುಣಗಾರ, ಆರ್.ಪಿ. ನದಾಫ್, ಲತಾ, ಶುಭ ಹಿರೇಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>