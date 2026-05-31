‘ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಪರಿಪಾಠ ಬೆಳೆಸಿ’

ಶಿಕಾರಿಪುರ: 'ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಪರಿಪಾಠ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ ಬಿ.ಪಿ.ಜನಾರ್ದನರಾಜ ಅರಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಿನಾಯಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಸುಂದರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದಕರ. ನಿತ್ಯ ಮನೆಗೊಂದು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ತರಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನ, ರಾಜಕೀಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕುಳಿತು ಓದಲು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಓದುವ ಗೀಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದು, ಬರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ₹ 4 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನೆಯನ್ನೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಜನಾರ್ದನರಾಜ ಅರಸ್ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ. ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಸಾಹಿತಿ ಬಿ.ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಹುಚ್ರಾಯಪ್ಪ, ರಂಗಾಯಣ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ಬಿ.ಪಾಪಯ್ಯ, ವಕೀಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬನ್ನೂರು ಮಂಜಪ್ಪ, ಜಬೀವುಲ್ಲಾ, ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ, ನಳಿನಾಕ್ಷಿ, ಭಾಸ್ಕರರಾಜ ಅರಸ್, ದೀಪಾ, ರಘುನಂದನ, ಕಾಶಿಬಾಯಿ, ಸಿ.ನಾಗರತ್ನ ಹಾಗೂ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>