‘ವಿದ್ಯೆ ಸಾಧಕನ ಸ್ವತ್ತು, ಸೋಮಾರಿಯದ್ದಲ್ಲ’

ಶಿಕಾರಿಪುರ: 'ವಿದ್ಯೆ ಸಾಧಕನ ಸ್ವತ್ತೇ ಹೊರತು ಸೋಮಾರಿಯದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ದೇನ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗುರು ವಂದನೆ, ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಶಾಲೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಳೆ ನೆನಪು ಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೆ.ಬಿ.ಗಿರೀಶ್, ಕೆ.ಸುಶೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವೀಣಾಬಾಯಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಎಂ.ಟಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಟಿ.ಎಚ್. ನೇತ್ರಾವತಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀಧರ್, ಯಶವಂತ ಕುಮಾರ, ಡಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಟಿ.ಗಣೇಶ, ಗುರುರಾಜ, ನಾಗರಾಜ, ಆರ್.ಹೇಮನಾಯ್ಕ, ಸುಶೀಲ, ಪ್ರತಿಮಾ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಶಿಲ್ಪಾ, ರೇಖಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-42-675437533</p>