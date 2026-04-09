‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಯ ಅರಿವಿರಲಿ’

<p>ಶಿಕಾರಿಪುರ: ‘ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆ, ವೈಚಾರಿಕತೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯ ಅರಿವಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಿ.ಜಿ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕುಮುದ್ವತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ, ಸುಗಂಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ತಾಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕವಯಿತ್ರಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ವಚನಕಾರರಾದ ಸತ್ಯಕ್ಕ, ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನವರು. ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಮೊದಲು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ವೈಚಾರಿಕತೆ, ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೃಷಿಕ, ಸೈನಿಕ, ಶಿಕ್ಷಕ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ ಓರೆ– ಕೋರೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರ ಮಾತು ಕೇಳದ ಮಗು ಶಿಕ್ಷರ ಮಾತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಜತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕುಮುದ್ವತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಡಳಿತ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಕುಬೇರಪ್ಪ, ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಚ್.ರವಿ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಇಂಚಲ್, ಪ್ರೇಮಾ, ಮಣಿಕಂಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-42-1334613978</p>