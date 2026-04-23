ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿಯಾಗಲಿ

ಶಿರಾ: ಆಯುರ್ವೇದ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ, ತುಳಸಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಔಷಧಿಯಂತೆ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಜಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಾಪುರದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೀನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದ ಉನ್ನತಿ ಟೀನ್ ಕ್ಲಬ್ ನ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಭೂ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಶೇಷ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯೂತ್ ಮೆಂಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಮಲಗೊಂದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಔಷಧಿಗಳನ್ನೇ ಆಹಾರದಂತೆ ಸೇವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಟೀನ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತೋರಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಔಷಧಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಜನಾರ್ಧನ್, ಯೂಥ್ ಮೆಂಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೂಜಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-17-357456798</p>