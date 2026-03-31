ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ

<p>ಶಿರಾ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಹೈಟೆಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯವಶ್ಯ' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚಿದಾನಂದ್ ಎಂ.ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸಹ ಬಡಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 6 ಹೈಟೆಕ್ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಜೇತರು: ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹5 ಸಾವಿರ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರಾಧಿಕ ಮತ್ತು ಸವಿತಾ, ತಲಾ ₹3 ಸಾವಿರ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮೈಥಲಿ ಮತ್ತು ಸುಕನ್ಯ, ತಲಾ ₹ 2 ಸಾವಿರ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ಪಡೆದರು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ನಾಗರೀಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಿ ಸದಸ್ಯೆ ಪ್ರೇಮ ಹೆಗಡೆ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಹಿಮಂತರಾಜು, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ಸುಶೀಲ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ಕುಮಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಈರಣ್ಣ ಪಟೇಲ್, ಭಾಸ್ಕರ್, ಜ್ಯೋತಿ, ನಾದೂರು ಕುಮಾರ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಮೂಗನಹಳ್ಳಿ ರಾಮು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-17-1745046125</p>