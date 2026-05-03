ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ಶಿರಾ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿ.ಆರ್. ಅವರ ತಂಡ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ 20 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿ.ಆರ್ ಅವರ ತಂಡ 16 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಗತಿಪರರ ತಂಡ ಕೇವಲ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜೇತರು: ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿ.ಆರ್., ದೇವರಾಜು ಆರ್., ಗಿರೀಶ್ ಪಿ.ಜಿ., ಪರಮೇಶ್ ವಿ.ಎನ್., ಸುರೇಶ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಜಿ.ಟಿ., ಜಯಚಂದ್ರ ಎನ್., ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್, ಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ಸಿ., ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಇ., ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಿ., ರಮೇಶ್, ಬಸವರಾಜು ಎನ್.ಆರ್., ಗೀತಾ, ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ., ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಧ, ಅನಿತಾ ಕೆ.ಆರ್., ಮಂಜಮ್ಮ ಯು., ಶ್ರೀಶೈಲ ಕೆ.ಎಂ., ರೂಪ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>