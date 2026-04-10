‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿ’

ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಅವರ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಆನಂದ ಮಣ್ಣೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲೂಕಿನ ಎಚ್ಪಿಎಸ್ ತಾರಿಕೊಪ್ಪ, ಎಚ್ಪಿಕೆಜಿಎಸ್ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಕೆಬಿಎಸ್ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಶಾಲೆಗಳ ನಲಿ-ಕಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಮಕ್ಕಳ ಜಾಗೃತಿ' ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ 2026- 27ನೇಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಈ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ರಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ, ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಆರ್.ಟಿ. ಕಬ್ಬಿಣ, ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ದಳವಿ, ರೂಪಾ ಆಲದಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗಪ್ಪ ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ, ಸುನಂದಾ ಬಡಿಗೇರ, ಹೇಮಂತ ಲಮಾಣಿ, ಪಿ.ಡಿ. ವಾರದ, ಮಧು ವಡ್ಡಟ್ಟಿ, ಎಸ್. ಜನಕಣ್ಣವರ, ಶೋಭಾ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ್, ಶೋಭಾ ದಸ್ತನ್ನವರ, ಫಾತಿಮಾ ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಗಳಾದ ಆಶ್ವಿನಿ ಎಸ್.ಎಸ್., ಸುನೀಲ ಮೂರಶಿಳ್ಳಿ, ಬಸವರಾಜ ನಾಗರಾಳ, ರಮೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>