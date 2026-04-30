ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು: ಸಚಿವ

ಶಿರಸಿ: 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನ ದೂರ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಣವೊಂದೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, 2025–2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಶಿರಸಿ-ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 28 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೂರರ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪೂಜಾರಿ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, 'ಜನಿವಾರ ಅಥವಾ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬಾರದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ವಿಷವರ್ತುಲ ಬದಲಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಲೇಖನಿ ಹರಿತ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ,'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜಗದೀಶ ಗೌಡ, ಸುಮಾ ಉಗ್ರಾಣಕರ, ಎಸ್.ಕೆ.ಭಾಗವತ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯ್ಕ, ಕಿರಣ ನಾಯ್ಕ, ಕೆಂಪರಾಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕ, ಕೆ.ಎನ್.ಹೊಸ್ಮನಿ, ಅಬ್ಬಾಸ್ ತೋನ್ಸೆ, ಬಿಇಒಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ, ಎಂ.ಎಚ್.ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು. ಡಿಡಿಪಿಐ ಡಿ.ಆರ್.ನಾಯ್ಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-20-442331196</p>