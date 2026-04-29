ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು ಬಿಡಿಸಲು ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ

<p>ಶಿರಸಿ: ‘ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತಂದು, ಅವರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಂತಹ ಗಂಡುಕಲೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಲೋಕೇಶ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಐನ್ಬೈಲ್ನ ಯಕ್ಷಾಂಕುರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಭೂಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಜಿ.ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿರುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಯಕ್ಷಗುರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಸುವರಾಂಗಿ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ವೇದವೃತ ಹೆಗಡೆ, ವಿಧಾತಾ ಡಿ.ಬಿ, ಚಿರಂತನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಭಟ್, ಉತ್ಕರ್ಷ ಹೆಗಡೆ, ಅದಿತಿ ಹೆಗಡೆ, ಸಂಪದಾ ಎಸ್.ಎಚ್, ಚರಿತಾ ಹೆಗಡೆ, ಚೈತ್ರಾ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಭಟ್, ಜನ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಸ್ತುತಿ ಹೆಗಡೆ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ ಹೆಗಡೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಮೂಡಗಾರ ಹಾಗೂ ಚಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ ಹೆಗಡೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಸಂಕದಗುಂಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಹೆಗಡೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಕೆ.ಎಲ್. ಭಟ್ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-20-506070936</p>