ಶಿರಹಟ್ಟಿ: 'ಸಮಾನತೆ ಸಮಾಜದ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತವೇ ದೇಶದ ಹಿತ ಎಂದು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರು, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ' ಎಂದು ವಕೀಲ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಡಿ.ಎಚ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ರಾಂ 119 ನೇ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಇವರು. "ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೆ ಸಾಲದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು" ಎಂಬುದು ಇವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐ ನಿಯಾಲ್ ನದಾಫ್ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡ ಕೋಟೇಶ ಪೂಜಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗುತ್ತೆಮ್ಮನವರ, ಆನಂದ ಸತ್ಯಮ್ಮನವರ, ಗೌತಮ ಹಲ್ಲೆಮ್ಮನವರ, ಹಣಮಂತ ಹರಿಜನ, ಹನಮಂತ ಗುತ್ತೆಮ್ಮನವರ, ನವೀನ್ ಗುತ್ತೆಮ್ಮನವರ, ಸುಯುಲ್ ನದಾಫ್, ಅಜಯ್ ಕೋಪ್ಪಿ, ವಿನಾಯಕ ಕಲಾಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>