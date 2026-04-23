‘ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯ; ಆದರ್ಶದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಚಿತ್ರಣ’

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಅರುಣಾಕುಮಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಾಪೂಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ' ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ, ಗಾಂಧಾರಿ ಮೊದಲಾದ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಮಾಜದ ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶದ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ರಚಿಸಿದ ಆದಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಉನ್ನತ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವೈರಾಗ್ಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಪಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ನೈತಿಕತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ವಭಾವವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಶಶಿಧರ, ಡಿವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರವಿ ಎನ್. ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ವಿದ್ಯಾ ಮರಿಯ ಜೋಸೆಫ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ.ಎಂ., ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಎನ್. ಮಳೀಮಠ್, ಪವಿತ್ರಾ ಕೆ.ಪಿ., ಮಂಜುಳಾ ಕೆ.ಬಿ., ಶ್ವೇತಾ ಸಿ.ಎಚ್. ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>