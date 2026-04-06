ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನೀರೆರೆಯೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಹುಳಿಯಂಬ್ರ, ಒಣಮೀನು ತಿಂದು ಬಡತನವನ್ನೇ ಹಾಸಿ ಹೊದ್ದು ಬೆಳೆದುಬಂದ ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುತೇಕರು ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡಿ' ಎಂದು ಸಾಗರ ಶಾಸಕ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಈಡಿಗರ ಸಂಘದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಈಡಿಗರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ದಾಸಪ್ಪನವರು ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಸಂಘದ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಸವಿದ್ದು, ಓದಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಶೇ 95 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಇರುವವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿ. ಈಡಿಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಕೊಡುವೆ. ಸೊರಬ, ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವೆವು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಈಡಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರ್ ಹುಲ್ತಿಕೊಪ್ಪ, 'ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೆ.ಪಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಘದಿಂದಲೇ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ' ಎಂದರು.

'₹5 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಘ ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ₹ 25 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಮುದಾಯದವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಈಡಿಗರ ಭವನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆರೆಗೋಡು ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ, ಚೂಡಾಮಣಿ ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರೊ.ಕಲ್ಹನ, ಪರಶುರಾಮ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವಕ್ತಾರ ಜಿ.ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭುಜಗಣ್ಣ, ವಕೀಲ ದಯಾನಂದ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿ