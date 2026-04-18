‘ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪದವಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ’

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಪದವಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್. ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಪದವಿ ಪಡೆವ ಸಂಭ್ರಮ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮುಂದೇನು? ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಯುವ ಕರಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಇದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಯುವಕರು ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನಲ್ಲೂ ಇರಲಾಗದೆ, ಕೆಲಸವೂ ಸಿಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಸಾಧನೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಎಚ್.ಪ್ರಹ್ಲಾದಪ್ಪ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 85ರ ಹರೆಯ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಾರದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೆ.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಬೆಳಕೇರಿ, ಎ.ಶ್ವೇತಶ್ರೀ, ಕೃಪಾಲಿನಿ, ಕುಮಾರೇಶ್ವರಿ, ಸಿಂಚನಾ, ಕೆ.ಎನ್. ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಶೈಲಜಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಆಮಿಷ್, ಸಂಜಯ್, ಪ್ರೀತಿ, ಜೀವಿತ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಾಹ್ನವಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ, ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>