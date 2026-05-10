‘ಕನಕದಾಸರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ’

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಜಾತಿವಾದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವಾದಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ವಿಚಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಎ.ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಜಾತ ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನಕದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ 'ಕನಕದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ತಾತ್ವಿಕ ಆಯಾಮಗಳು' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕನಕದಾಸರು ಸ್ಥಾಪಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ತುಂಬಿದವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿ. ಸಣ್ಣಹನುಮಪ್ಪ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ನಾಗೇಶ ಬಿ.ಎಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಪತಿ ಹಳಗುಂದ, ಸೀಮಾ ಎಸ್.ಆರ್, ಟಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಆರ್. ಚಿಕ್ಕಹೆಗ್ಗಡೆ, ಮಂಜುಳಾ ಕೆ.ಬಿ, ಶ್ವೇತಾ ಸಿ.ಎಚ್. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>