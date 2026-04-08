ಸಾಮಾಜಿಕ ವೈರುಧ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ‘ಜಲಗಾರ’

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಕುವೆಂಪು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ವೈರುಧ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಜಲಗಾರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು' ಎಂದು ಡಿವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಚ್.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ಜಲಗಾರ ನಾಟಕ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ನಿರ್ಮಿತ ಹಿಂಸೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳು ಪದೇಪದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಗೆ ಸರಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜವನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಲಗಾರ ನಾಟಕವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಕಪಟತನ ಬಯಲು ಮಾಡುವ ನಾಟಕ ಜಾತಿಗಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಟಿ.ಅವಿನಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಮುಖ್ಯ. ಜಲಗಾರ ನಾಟಕ ಸಮಾಜದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲೂ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿ. ನವೀನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಮರ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೆ.ವಿ.ಪರಶುರಾಮ್, ಎಸ್. ರಮ್ಯಾ, ಸಲ್ಮಾ ತಬಸ್ಸುಮ್, ಅಸ್ಮಾ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ಸರಳಾ, ಗಿರಿಧರ್, ಧರ್ಮೇಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಮ್ಯಾ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಪರಶುರಾಮ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಸಲ್ಮಾ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>