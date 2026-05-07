ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗನಿಗೆ 11 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಐದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಇರಾದೆ ಇತ್ತು. ನನಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಭಾರತಿ ವಿಭಾಗದ ಎಚ್.ಎಂ.ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಎ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಶ್ರೇಯವೂ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಭಿಷೇಕ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕಾನವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅಪ್ಪ ಎಚ್.ಎಂ.ಮಂಜಪ್ಪ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ. ಅಮ್ಮ ಬಿ.ಆರ್.ಲಲಿತಾ ಆಶಾ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬುಕ್ಕಾಂಬುದಿಯ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಂಕರಘಟ್ಟದ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಓದಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್, ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಎಂಎಲ್ಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇಡಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಇಟಿ ಕೂಡ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಜೀವನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕನಸು ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎಂಎ ಓದುವಾಗ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಕೆಳಗಿನಮನಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್, ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರ ನೆರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯ ರಕ್ಷಾ, ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಗಿದರು. ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯ ವಾಸುದೇವ– ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ ರಕ್ಷಾ ಶಿರಸಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರು ಪದಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಮೈತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಪದಕ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೆಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಾ ಅವರಿಗೆ ಎಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಆರ್.ಸೃಷ್ಟಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ರಮೇಶ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್, ತಾಯಿ ಕಾಂತಾಮಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೋಧನಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು.</p>.<p>ಎಂಬಿಎ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಸಹನಾ ಶೇಟ್ ಅವರ ತಂದೆ ಗಣೇಶ್ ಶೇಟ್ ಬಿಇಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. ತಾಯಿ ಗೀತಾ ಗೃಹಿಣಿ. ಮಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>