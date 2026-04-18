ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಲ್ಲದು: ಡಾ. ಅರವಿಂದ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆತ ಸದೃಢನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ಎಸ್.ಟಿ. ಅರವಿಂದ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಮೈತ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬದುಕು' ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ 40 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗೆಗಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಡಾ.ಕೆ.ಎನ್. ಗುರುದತ್ತ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಹಿತಕಾಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಜೆ.ಶಾಲಿನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಮೇಘಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಚಂದನಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಲ್ಪಾ ಎಚ್.ವಿ. ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>