ತರಬೇತಿ ಅವಧಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಶೃಂಗೇರಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಜನಗಣತಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತರಬೇತಿ ಅವಧಿ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಳ್ಯ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಮಂಗಳವಾರ ತರಬೇತಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏ.6ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಏ.8ರಂದು ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತರಬೇತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಂದಲೂ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿ, ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಬಾರದೆಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇದ್ದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಯೋಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಂಡಘಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಳಸಿ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೋಷಕರಾದ ಅರ್ಚನಾ ಮಾತನಾಡಿ, 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಜತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕರಾದ ಸುಧೀರ್, ಸುಕೇಶ್ ಕುಂಚೇಬೈಲ್, ಅರುಣ್ ಮೆಣಸೆ, ರಾಜೇಶ್ ಅಜ್ಜೋಳ್ಳಿ, ಅರುಣ್ ಕೂತುಗೋಡು, ಆನಂದ, ರಮೇಶ್, ಕಲ್ಮಕ್ಕಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>