‘ಜಾಗತೀಕರಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವರ’

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: 'ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮನಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಸಿ.ಸುಮತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ' ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೀಳರಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭೈರವಿ ಮಹಿಳೆ ಕುರಿತು ವಾಚಿಸಿದ ಕವನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಸುಮಾ. ವಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳಾಡಿದರು. ಪೂಜಾ, ಹಾಜಿರಾ ಮತ್ತು ರಮೇಶಕುಮಾರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಪ್ರೊ. ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ ಎಚ್.ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ.ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್. ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>