ನಾಟ್ಯ ತರಂಗ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಸಿದ್ದಾಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ನಾಟ್ಯ ತರಂಗದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಶಾಖೆಯ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಭರತನಾಟ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ನಾಟ್ಯ ತರಂಗದ ಗುರುಗಳಾದ ವಿದುಷಿ ಅರ್ಚನಾ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ವಿ. ಹೆಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾಟ್ಯತರಂಗದ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ನೃತ್ಯ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ನಾರಾಯಣ ಬಳಕ್ಕೂರಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಮೃದಂಗ, ಪ್ರಣೀತ್ ಬಳಕ್ಕೂರಾಯ್ ಉಡುಪಿ ವಯಲಿನ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಂಗಧೋಳ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಿದಂಪ್ಯಾಡ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರಾದ ತೇಜೊಮಯಿ ಗದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಶಮಂತಕ ಅವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ತನ್ನೊದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಎಂಬ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಸ್ನೇಹ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಅನುಷಾ ಹೆಗಡೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥಾ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸುಮಾ ಹೆಗಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅರ್ಚನಾ ಹೆಗಡೆ ವಂದಿಸಿದರು. ನಾಟ್ಯತರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿ.ಜಿ.ಬಿ. ಜನಾರ್ಧನ ಸಾಗರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಟಿಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಂ.ಹೆಗಡೆ ಬಾಳೆಸರ, ಡಾ.ಕೆ.ಶ್ರೀಧರ ವೈದ್ಯ, ಜಿ.ಜಿ. ಹೆಗಡೆ ಬಾಳಗೋಡು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>