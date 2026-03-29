‘ಕನಸು ಕಾಣುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ’

<p>ಸಿದ್ದಾಪುರ: ‘ಲಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕಲಚೇತನರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಲಯನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಯನ್ ಕೆ. ವಂಶಿಧರ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹಾಳದಕಟ್ಟಾ ಮುರುಘ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚೇರಮನ್ ಲಯನ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕನಸು ಇರಬೇಕು. ಕನಸು ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವತ್ತ ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಕಾರ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರುವುದು ಸಮಾಜದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಲಯನ್ ಜೈ ಅಮೋಲ್ ನಾಯಕ, ಆಶಾಕಿರಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಯನ್ ರವಿ ಹೆಗಡೆ ಹೂವಿನಮನೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿರೇಮಠ, ಲಯನ್ ಶಾಂತಿ ನಾಯಕ, ಲಯನ್ ಸುದೇಶ ಬೋರ್ಕರ್, ಲಯನ್ ಮನೋಜ ಮಾಣಿಕ್, ಲಯನ್ ಗಿರೀಶ ಕುಚಿನಾಡ, ಲಯನ್ ಡಾ.ಕೀರ್ತಿ ನಾಯಕ, ಲಯನ್ ರಾಜೇಶ ಸಾಲೇ ಹಿತ್ತಲ, ಲಯನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆ, ಲಯನ್ ಎನ್.ಎಂ. ಹೆಗಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ ರವಿ ಹೆಗಡೆ ಹೂವಿನಮನೆ, ಲಯನ್ ರಾಜೇಶ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಸನ್ಮಾನಿತರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ ಎಸ್ ಗೌಡರ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮೇಧಾ ಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಲಾ ಹೆಗಡೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-20-549253391</p>