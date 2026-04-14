‘ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸರ್ವೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ’

ಸಿಂಧನೂರು: 'ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಂ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಉಡುಪಿಯ ವಾದಿರಾಜ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು,'ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 15 ರವರೆಗೆ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ತೈಲದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಹೆಸರು, ಮನೆಯ ವಿಳಾಸ, ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಆಯ್ದ 3 ಫೋಟೊ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರಿನ ರಂಗನಾಥಾಚಾರ್ ಸಾಲಗುಂದ ಮೊ.ಸಂ: 9448300107 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>