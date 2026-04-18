ಅಜ್ಜಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ 34ರ ‘ಯುವತಿ’

ವಯಸ್ಸು 30 ದಾಟಿದರೂ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡದ, ಒಂದುವೇಳೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ, 34ರ 'ಯುವತಿ'ಯೊಬ್ಬಳು ಅಜ್ಜಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ!

17 ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತಿದ್ದ ಸಿಂಗಪುರದ ಶಿರ್ಲಿ ಲಿಂಗ್, ಅದಾದ 17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಅದೇ ತನ್ನ 17 ವರ್ಷದ ಮಗನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಗನ ಈ 'ಸಾಧನೆ'ಗೆ ತಾನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. 'ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ' ಎಂದಿರುವ ಶಿರ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದನ್ನೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ.

ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕಳಾಗಿರುವ ಶಿರ್ಲಿ, ತಾನು ಅಜ್ಜಿಯಾದ ಬಗೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಗನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಆಘಾತವಾದರೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಮಗ ಬಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, 'ಇದು ನಿನ್ನ ಜೀವನ. ನಿನಗೆ ಈಗ ಮಗು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂದು ನೀನೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊ ಎಂದೋ ನಿನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸು ಎಂದೋ ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಭವಿಷ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀವಿಬ್ಬರೇ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು, ಮುಂದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?' ಎಂದು ಶಿರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಳು.

'ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಅವನು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಈಗ ಆಗಿಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಬೈಯ್ಯುವುದರ ಬದಲು ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು, ಅವನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ.

'ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಮಗ ಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ಅನಿಸಿಕೆ.

ಈವರೆಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡಂದಿರಿಂದ ಐವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಶಿರ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಈಗ 18 ವರ್ಷ. ಉಳಿದಂತೆ 17, 13, 10 ಮತ್ತು 8 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು.

'ನನ್ನಂತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಅಪ್ಪ– ಅಮ್ಮ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾಳೆ.

'ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವುದರ