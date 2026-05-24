‘ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿ’

ಶಿರಸಿ: 'ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸು ಪತ್ರಕರ್ತರದ್ದಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಅರುಣಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗ, ಅಕ್ಷಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾರದ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಅಶೋಕ ಹಾಸ್ಯಗಾರ, ಶೈಲಜಾ ಗೋರ್ನಮನೆ, ಪ್ರದೀಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಆರ್. ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹ ಅಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೆರೆಗದ್ದೆ , ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ.ಟಿ. ಭಟ್, ಜನಾರ್ಧನ ಆಚಾರ್ಯ ,ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಾಜಿಗುಡ್ಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-20-1859495289</p>