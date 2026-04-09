‘ಕೌಶಲ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ’

ಸಿರುಗುಪ್ಪ: 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯೇ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ' ಎಂದು ನೇಹರಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಸದಾಶಿವ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೇಹರಂಗ ಕಲಾ ತಂಡದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಬಿರ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ರಜೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸಕ್ತ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯ ನಾಟಕ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಜೆ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ವೆಂಕಟೇಶ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಾರುತಿ, ಶ್ರೀನಾಥ್, ಬಸಮ್ಮ, ಗೀತಾ, ಮಂಜುಳ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಮೀತ್, ಚೆನ್ನಬಸವ, ಎ.ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>