‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ’

ಸಿರುಗುಪ್ಪ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುರುವಿಗೆ ಅತೀವ ಸಂತಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರುವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಖಜಾಂಚಿ ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾನಾಡಿದರು. ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಂದೀಶ್, ತನುಜಾ, ಮಹೇಶ್, ಪ್ರೇಮಲತಾ, ಶ್ರೀಲೆಖಾ, ವಾಸು, ವಿರೇಶ, ಶಾಂತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರರಾದ ಮುರುಳಿಧರ ಎಚ್., ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎ., ಬಿ. ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ದೇವೇಂದ್ರಗೌಡ, ಪ್ರಕಾಶಗೌಡ, ಎಂ.ಬಿ. ವಡ್ಡರ, ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಬಿ.ಎಂ., ನಾಗಭೂಷಣ, ಧರ್ಮಣ್ಣ, ಲಲಿತಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕೀರ್ತಿಜ್ಯೋತಿ, ಸುನಿತಾ, ಅನುರಾಧ, ಲಕ್ಷೀದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>